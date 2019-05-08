В Министерстве иностранных дел Швеции подтвердили появившуюся в среду, 8 мая, в СМИ информацию о том, что Россия высылает из страны двух шведских дипломатов. Там пояснили, что это произошло после того, как Швеция не продлила визу одному дипломату из РФ и отказала в выдаче виз еще нескольким.

«Россия ответила тем, что попросила двух шведских дипломатов покинуть страну. МИД сожалеет о решении российской стороны. МИД дальше не комментирует ситуацию», - цитирует представителя МИД Швеции Анна Лундблад РИА Новости.

Что послужило причиной отказа в визах россиянам, в шведском внешнеполитическом ведомстве не уточнили.

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В свою очередь представитель российской стороны Мария Захарова заявила, что ситуация с шведскими дипломатами в комментариях МИД РФ не нуждается.

«Не вдаваясь в глубину этой проблемы, я могу сказать, что в вашем вопросе содержится ответ, речь идет о фразе «в ответ», — сказала Захарова РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британская газета The Mail on Sunday, обвинившая российского посла Александра Яковенко в работе на спецслужбы, отказалась извиняться перед дипломатом.