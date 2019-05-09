Владимир Зеленский опубликовал фото со связной УПА*

Избранный президент Незалежной Владимир Зеленский на своей страничке в Facebook опубликовал снимок, на котором он запечатлен с участником Второй мировой войны Иваном Залужным и связной «Украинской повстанческой армии»* Прасковьей Зеленчук-Потяг. Об этом сообщает RT.
На фото Зеленский стоит между ветеранами, которые пожимают друг другу руки. В подписи к публикации бывший квнщик указал, что фото было сделано в День памяти и примирения.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Украине бандеровцев законодательно приравняли к ветеранам войны.
* — запрещенная на территории РФ организация.