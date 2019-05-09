Владимир Зеленский опубликовал фото со связной УПА*

Избранный президент Незалежной Владимир Зеленский на своей страничке в Facebook опубликовал снимок, на котором он запечатлен с участником Второй мировой войны Иваном Залужным и связной «Украинской повстанческой армии»* Прасковьей Зеленчук-Потяг. Об этом сообщает RT.

На фото Зеленский стоит между ветеранами, которые пожимают друг другу руки. В подписи к публикации бывший квнщик указал, что фото было сделано в День памяти и примирения.

Facebook @Володимир Зеленський

«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы», — написал Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Украине бандеровцев законодательно приравняли к ветеранам войны.

* — запрещенная на территории РФ организация.