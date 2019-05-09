61-летняя актриса Шэрон Стоун обнажилась для журнала Vogue

Звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун снялась топлес для журнала Vogue. На официальной странице издания опубликована статья с несколькими фотографиями.

Шэрон Стоун не побоялась принять участие в откровенной и одновременно смелой фотосессии несмотря на солидный возраст. Американской актрисе уже 61 год. При этом фильм же, который прославил ее, вышел на экраны 27 лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 50-летняя Дженнифер Энистон также не побоялась обнажиться для глянца. Звезда сериала «Друзья» снялась для журнала Harper.