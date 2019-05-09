Татьяна Навка рассказала, какое будущее ждет их общую дочь с Дмитрием Песковым

Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова великолепно развита для своих четырех лет. Малышка умеет выполнять сложные элементы на коньках, хорошо стоит на лыжах, освоила сноуборд, а недавно начала посещать балетные тренировки и занятия по китайскому языку. Девочка даже участвует в модных показах Галины Юдашкиной и представляет на подиуме стильные детские наряды, пишет Starhit.

Кажется, что талант четырехлетней Нади не имеет границ. Однако родители решили сфокусировать внимание на одном увлечении: свою наследницу Навка готовит к соревнованиях по фигурному катанию. И на этом поприще малышка уже делает первые успехи: впервые на лед она встала только в два года, а в три — уже вышла с подготовленным номером. Девочка повторила образ матери Кармен, который в 2006 году принес фигуристке олимпийское золото.

Дочь Олега Ефремова рассказала о единственной настоящей любви отца

Об успехах своей малышки Навка рассказала в программе на Первом канале.

«У нас, кстати, недавно были первые соревнования <.> Мой ребенок занимается фигурным катанием, ну а как судьба распределит и кем она будет мы, конечно, не можем сказать сегодня», — поделилась спортсменка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Навки и Пескова думает, что ее родители работают на елках.