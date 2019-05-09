Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии

Министр внутренних дел и лидер Консервативной партии Эстонии Март Хельме в четверг, 9 мая, заявил на правительственной конференции, что на территории России находится 5,2% эстонской земли.

«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — заявил политик.

По его словам, Эстония воевать за данный участок не собирается и готова ждать, когда якобы территориальный спор разрешится исключительно в рамках международного права. О какой конкретно территории говорит Хельме неизвестно.

По данным источника ТАСС в российских дипломатических кругах, речь может идти о территории, которая включает в себя Ивангород и часть Печорского района Псковской области. Эти земли принадлежали Эстонии на основании Тартуского договора от 2 февраля 1920 года, но после входа в состав СССР они отошли РСФСР.

В Москве регулярно напоминали эстонскому правительству, что Тартуский договор утратил свою силу, когда она вошла в состав СССР. А окончательно эстонско-российская граница после развала СССР была согласована в 2005 году после 11 лет переговоров. В преамбулу последовавшего за этим пограничного договора эстонским парламентом было внесено упоминание Тартуского договора, что вызволо недовольство со стороны Москвы и подпись была отозвана, а процесс юридически не завершился.

Только через семь лет переговоры возобновились и уже в феврале 2014 года договор все же подписали главы внешнеполитических ведомств Эстонии и России, но его реализация остановилась на уровне ратификации в парламенте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о визите в Россию президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Это был первый приезд и контакты на уровне глав государств за последние десять лет.