Блиновской начислили почти 300 тысяч рублей налогов на имущество

Блогеру Елене Блиновской начислили почти 300 тысяч рублей налогов за имущество, которое осталось у нее после ареста активов.

Основную часть суммы составил налог на элитный автомобиль Bentley Continental 2019 года выпуска. Рыночную стоимость машины оценивают примерно в 22 миллиона рублей, а начисленный налог составил 215 тысяч рублей.

Также Блиновской начислили 34 тысячи рублей за земельный участок площадью 35 соток в деревне Обушково в коттеджном поселке. Его рыночную стоимость оценивают примерно в 210 миллионов рублей.

Еще один участок площадью пять соток находится в Крыму. При ориентировочной стоимости около 12 миллионов рублей налог на него составил три тысячи рублей.

Кроме того, в собственности блогера остаются два машиноместа в Москве на Серпуховском Валу площадью 15 и семь квадратных метров. Их общую рыночную стоимость оценивают примерно в четыре миллиона рублей. Сумма начисленного налога составила десять тысяч рублей.

Оплатить начисленные суммы Блиновская должна до 2 декабря. При этом сейчас ее доход значительно отличается от прежнего заработка в социальных сетях.

Блиновская во время отбывания наказания работает швеей в исправительной колонии и получает около 6,7 тысячи рублей в месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Блиновская не смогла получить рисунок от дочери в качестве подарка на день рождения. 25 августа блогерше исполнилось 45 лет, и в честь юбилея семья передала ей в колонию большую посылку с фруктами и конфетами.

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