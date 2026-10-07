Сотрудники ФСБ задержали мужчину за связь с террористами на Кубани

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

По версии следствия, житель Белоглинского района готовил антироссийские материалы для Украины.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Краснодарскому краю; 5-tv.ru

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Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Белоглинского района, которого подозревают в попытке участвовать в деятельности запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, мужчина 1992 года рождения придерживался радикальных националистических взглядов. Он самостоятельно связался через мессенджер Telegram с представителями проукраинской организации, которую российское законодательство признает террористической.

Следствие считает, что после установления контакта мужчина получил от куратора задание помогать с информационным сопровождением деятельности организации и распространять ее идеологию среди жителей Краснодарского края.

Для этого, как утверждает следствие, он подготовил несколько материалов с антироссийской направленностью и передал их представителям украинской стороны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Речь идет о покушении на участие в деятельности организации, признанной террористической в России.

По этой статье мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Керчи мужчины по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он передавал СБУ сведения о расположении средств ПВО и других военных объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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