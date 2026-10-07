Все от суррогатных матерей: супругов арестовали за насилие над 21 ребенком

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Самому младшему всего два месяца.

Супругов с 21 ребенком арестовали по делу о насилии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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NYP: супругов арестовали за насилие над 21 ребенком от суррогатных матерей

Супругов из США воспитывали 21 ребенка, родившихся от суррогатных матерей, пока их не арестовали по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщило New York Post.

Расследование началось в мае 2025 года, когда двухмесячного ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Тогда супругов задержали, но позднее освободили под залог.

В их доме обнаружили детей в возрасте от двух месяцев до 13 лет и изъяли записи камер. По версии прокуратуры, на части кадров няня Чунмэй Ли бьет и трясет младенца. Она находится в розыске.

Прокурор Натан Хохман утверждает, что супруги пытались скрыть происходившее: просили нянь не оставлять заметных следов, а детей — отрицать побои.

Защита возлагает ответственность на няню и настаивает на невиновности клиента. Несколько суррогатных матерей также заявили, что им не сообщили о количестве детей в семье; одна из женщин подала иск из-за обмана.

Все дети сейчас находятся под опекой Департамента по делам детей и семьи.

В суде Пасадены 66-летний Гоцзюнь Сюань и 39-летняя Сильвия Чжан через адвоката заявили, что не признают себя виновными.

Сюаню также предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми, сговоре, пособничестве после совершения преступления и подкупе свидетелей. Чжан обвиняют в сговоре, пособничестве и давлении на свидетелей.

Залог установлен в размере 20 миллионов долларов для каждого. До отдельного слушания супруги остаются под стражей.

В случае признания виновными Сюаню грозит до 17 лет и четырех месяцев лишения свободы, Чжан — до 11 лет и восьми месяцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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