Фото: Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород больного ребенка из Курска

Спецборт МЧС России доставил пострадавшего ребенка из Курска в клинику Нижнего Новгорода. 11-летний мальчик получил химические ожоги при неосторожном обращении со средством для дезинфекции резины, которое нашел в заброшенном здании, сообщает пресс-служба МЧС России.

После транспортировки мальчик был госпитализирован в ожоговый центр при «Нижегородском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии». В данный момент состояние ребенка оценивается как стабильное.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — МЧС РФ доставило 30 тонн гуманитарной помощи в Зимбабве. Африканское государство пострадало от сильного циклона «Идай», который обрушился на побережье в марте.