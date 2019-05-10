Новосибирский астрограф Алексей Поляков 9 мая решил протестировать свой новый телескоп и заснял крупную вспышку на Солнце. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram и выложил целую галерею из снимков.

«Друзья, сейчас будет огонь! На Солнце произошла вспышка C-6,7 и мне удалось заснять этот момент, видно, как облако плазмы вылетает прочь из активного региона! Листаем карусель, любуемся!» — написал Поляков.

Житель Новосибирска уточнил — он проверял свой новый телескоп во дворе на улице Есенина и по случайности уловил яркое небесное явление. На телескопе установлен уникальный фильтр: по утверждениям Полякова, таких всего около шести на весь мир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астрономы НАСА показали самую детальную фотографию космоса.