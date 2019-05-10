Студент из Колумбии разбился насмерть в Петербурге

Студент РГУ нефти и газа имени Губкина погиб выпал из окна гостиницы в Петербурге. Уроженца Колумбии обнаружили в бессознательном состоянии около 5 часов утра 10 мая. Его доставили в Мариинскую больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. По предварительной информации смерть наступила от множества переломов.

Источник 5-tv.ru сообщает, что 26-летний иностранец прибыл в Петербург из Москвы всего два дня назад. Обстоятельства и причины его гибели уточняются.

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Как уточнили 78.ru в следственных органах, городской СК РФ проводит доследственную проверку по факту смерти иностранного гражданина в медицинском учреждении Санкт-Петербурга. Материалы изучаются следователями-криминалистами и экспертами.

Ранее туристка из Китая упала в Неву, фотографируясь на набережной в центре Петербурга. Спустя несколько часов спасатели достали ее из воды без признаков жизни. Об этом писал 5-tv.ru.