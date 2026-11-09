Лишний вес уходит во сне? Ученые раскрыли секрет быстрого похудения

Более раннее засыпание оказалось связано с большей потерей веса

Люди, которые ложатся спать раньше, могут терять больше лишнего веса. К такому выводу пришли ученые Нью-Йоркского университета, изучившие связь режима сна с изменением массы тела у взрослых с преддиабетом. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nursing Research.

Оказалось, что каждый час более раннего отхода ко сну был связан с дополнительным снижением веса примерно на 600 граммов за восемь недель. Причем эта закономерность наблюдалась независимо от общей продолжительности сна.

Как время отхода ко сну связано с похудением

В исследовании участвовали 196 взрослых в возрасте от 21 до 64 лет. У всех был преддиабет — состояние, при котором уровень сахара в крови повышен, но еще не достигает значений, характерных для сахарного диабета. Кроме того, участники обычно спали менее шести с половиной часов в сутки.

Добровольцев разделили на две группы. Все получили рекомендации по правильному питанию, физической активности и снижению стресса. При этом половина участников дополнительно прошла программу, направленную на увеличение продолжительности сна.

Эксперимент продолжался восемь недель. За это время ученые наблюдали за изменением массы тела, режимом сна и показателями обмена веществ.

При последующем анализе исследователи обнаружили неожиданную закономерность. Более ранний отход ко сну был связан с большей потерей веса.

Каждый час разницы во времени засыпания соответствовал примерно 0,6 килограмма дополнительного снижения массы тела за период наблюдения.

Почему ранний сон может помогать худеть

Ученые предполагают, что значение имеет не только количество часов сна, но и время, когда человек отправляется в постель. Один из возможных механизмов связан с вечерним питанием.

Люди, которые долго не ложатся спать, могут чаще перекусывать поздно вечером. Если же человек отправляется в постель раньше, у него остается меньше времени для дополнительных приемов пищи.

Кроме того, ранний отход ко сну может помогать согласовывать питание с естественными биологическими ритмами организма.

«То, когда мы ложимся спать, а не только то, сколько мы спим, по-видимому, является важным, но недооцененным фактором для снижения веса и улучшения метаболизма», — объяснила ведущий автор исследования Сьюзан Коль Мэлоун.

При этом ученые пока не доказали, что именно отказ от поздних перекусов или изменение биологических ритмов объясняет полученные результаты.

Почему дополнительный сон не помог похудеть

Исследование принесло и другой, менее ожидаемый результат. Обе группы участников снизили вес. Однако люди, которые дополнительно получали рекомендации по увеличению продолжительности сна, не продемонстрировали статистически значимого преимущества в похудении.

Существенного улучшения контроля уровня глюкозы в крови также не обнаружили ни в одной из групп. При этом участники программы по улучшению сна отмечали положительные изменения в самочувствии. Они сообщали об улучшении качества ночного отдыха и уменьшении дневной сонливости.

«Мы ожидали, что увеличение продолжительности сна улучшит уровень глюкозы и поможет снизить вес взрослым с преддиабетом, которые мало спят, но в нашем исследовании этого не произошло», — призналась Мэлоун.

По словам специалиста, результаты позволяют предположить, что время отхода ко сну может играть самостоятельную роль в метаболическом здоровье.

Во сколько нужно ложиться спать, чтобы похудеть

Несмотря на результаты, ученые не установили универсального времени, в которое необходимо засыпать для снижения веса. Исследование не доказывает, что переход на более ранний режим обязательно приведет к потере дополнительных 600 граммов за восемь недель.

Обнаруженная закономерность была выявлена при вторичном анализе данных. Это означает, что ученые установили статистическую связь, но не доказали причинно-следственную зависимость.

Кроме того, эксперимент продолжался всего восемь недель и охватывал взрослых с преддиабетом, которые изначально спали меньше рекомендуемой продолжительности. Поэтому его результаты нельзя автоматически распространять на всех людей, стремящихся похудеть.

Тем не менее специалисты считают, что режим сна заслуживает внимания наряду с питанием и физической активностью. Если позднее засыпание сопровождается частыми ночными перекусами, более ранний отход ко сну может помочь изменить привычный распорядок дня.

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