В Москве прошел финал «Кубка сильнейших». Более двухсот гимнасток из десяти стран должны были показать на протяжении всей серии соревнований не просто лучший результат, а стабильность в каждой программе. Некоторые гимнастки удостоены и специальных призов, сертификатов от благотворительного фонда Алины Кабаевой в номинациях: за артистизм, волю к победе и исполнение.

О том, с каким восторгом спортсменок встречали трибуны, расскажет корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Москва. Финал «Кубка сильнейших». На ковре — лучшие из лучших.

Атмосфера накалена: трибуны ревут, фанаты в ожидании. На ковре предельная концентрация. Любая ошибка перечеркивает месяцы тяжелейшей работы.

«Кубок сильнейших» в Москве — это финал международной серии. Старт был в Казани, затем столица и Санкт-Петербург. Заключительный этап собрал 39 сильнейших гимнасток. А еще групповички — по 12 команд в каждой возрастной категории.

Главный трофей — Кубок сильнейших среди юниорок — у Яны Заикиной. Совсем недавно она стала триумфатором клубного чемпионата мира в Японии. Теперь в копилке и награда серии соревнований.

Здесь последний выход Яны с этой программой. Впереди — старты уже среди сениорок.

«Вроде бы поставила точку хорошую, на чистом выступлении закончила. Когда пришла Алина Маратовна, она у меня спросила, как у меня настроение, я говорю: хорошее, но как бы жалко, что сегодня последний день», — сказала обладательница «Кубка сильнейших» среди юниорок Яна Заикина.

Спортсменка из Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой получила серебро в многоборье, как и в финалах личных видов — за булавы и ленту. Две золотые медали — за обруч и мяч. Поддерживала гимнастку перед выходом на ковер олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Яна — чемпионка Европы в упражнении с лентой. Каждый элемент программы доведен до совершенства. Вот так с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой работали над танцевальной дорожкой в упражнении с мячом.

— Вот он здесь раз, и пам, пам. И вот, все, уже катись.

Юниорский сезон завершает и Ксения Савинова. У нее золото в многоборье, бронза за обруч, серебро за мяч и золото в упражнениях с булавами и лентой. Ксюша — серебряный призер чемпионата Европы в упражнении с обручем. Живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

— Расслабишься, когда уедешь с площадки. Понимаешь. С богом.

К стартам Ксюшу и Яну готовят тренеры Евгения Елисеева, Ольга Минигалина и хореограф Елена Егорова.

«Я очень благодарна, что мы прошли такой путь с Евгенией Михайловной и Ольгой Дмитриевной, хореографом. И конечно Алине Маратовне. Потому что она приезжала на соревнования, подключалась», — сказала абсолютная чемпионка многоборья «Кубка сильнейших» среди юниорок Ксения Савинова.

Подопечная Ирины Гусаровой Алеся Найфонова стала третьей в многоборье среди юниорок. Гимнастка живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Алеся успешно прошла во все четыре финала, завоевала две медали, но продолжить борьбу не смогла из-за травмы.

Команда юниорской сборной России везет с финала кубок и золото в многоборье. Спортсменки из Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой в эти дни представили сразу две премьеры.

«Наверное, нам нравятся больше мячи, потому что они такие зажигательные, яркие и там такие классные дорожки», — сказала обладательница «Кубка сильнейших» в групповых упражнениях среди юниорок Александра Пономарева.

Новые программы поставила Виктория Бородина. Тренер команды Дарья Пирогова — хореограф Вероника Шаткова. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева на тренировках видела каждый элемент.

— Умница, молодец. А это время, пока ты крутишь, у тебя улыбка должна быть вот такая, что тебе так легко, что ты сейчас взлетишь.

Призовой фонд в этом году — почти 19 миллионов рублей. Помимо основной награды, Кубка, некоторые гимнастки удостоены и специальных призов. Это сертификаты от благотворительного фонда Алины Кабаевой — за артистизм, волю к победе и исполнение.

Судейская коллегия оценивает выступления по строжайшим критериям — малейшая помарка или потеря предмета мгновенно отбрасывает назад. А это, пожалуй, самая зрелищная часть финала — борьба сениорок. За главный трофей серии соревнований соревнуются гимнастки из шести стран.

«Такая конкуренция очень мотивирует, чтобы выступать лучше и лучше с каждым разом», — сказала участница финала «Кубка сильнейших» из Сирии Алиса Дауд.

Кубок — у Софии Ильтеряковой, чемпионки мира в командном турнире. В многоборье этого финала стала второй. А в финалах личных видов завоевала золото за мяч и булавы, а также серебро за ленту и обруч. Тренирует гимнастку Наталья Глемба.

«Пару моментов было, что я боялась не услышать начало упражнения», — сказала обладательница «Кубка сильнейших» среди сениорок София Ильтерякова.

Когда на ковре появляется Мария Борисова, чемпионка мира в командном многоборье, зрители замирают. Здесь новый образ и уникальная программа с обручем. И рекордная оценка — 31 балл за выход в финале!

Упражнение презентовали на клубном чемпионате в Японии, для российского зрителя это премьера. Каждая деталь продумана хореографом Ириной Зеновкой и тренером Ириной Гусаровой. А при личном участии олимпийской чемпионки Алины Кабаевой сложнейшие элементы связываются в гармоничную композицию.

— И пам, па-пам. Да, отлично. Раз. И здесь.

Мария Борисова живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, стала триумфатором в многоборье. В копилке спортсменки также два золота — за обруч и ленту. За упражнения с мячом и булавами — серебряные медали.

«В Москве очень громко поддерживали, и так тепло это ощущалось, на самом деле. Спасибо Алине Маратовне, в первую очередь, спасибо ей за то, что работала со мной и над новым обручем, и приехала сюда поддержать», — сказала победительница многоборья финала «Кубка сильнейших» среди сениорок Мария Борисова.

В финал «Кубка сильнейших» вошли гимнастки, выступающие на этапах благодаря квоте Международной ассоциации «Небесная грация». По итогам чемпионата России они не попали в состав участниц, но ассоциация дала им шанс.

«Мы отобрались на эти соревнования изначально по квоте от Международной ассоциации. Мы безумно рады, что у нас получилось», — сказала участница финала «Кубка сильнейших» из Санкт-Петербурга Александра Блейх.

«Кубок сильнейших» — это награда за стабильное стремление к совершенству. И этот финал показал, что российские гимнастки с каждым выходом на ковер становятся только лучше!

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