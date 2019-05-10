Коломойский и Рабинович разошлись во мнениях относительно будущего Порошенко

Миллиардер Игорь Коломойский предположил, что после окончания президентского срока Петр Порошенко может стать депутатом Верховной рады, а после — претендовать на должность главы МИДа. Кроме того, действующий глава государства может стать послом Украины в США. Об этом основатель промышленно-финансовой группы «Приват» заявил в беседе с «РБК-Украина».

С этим мнением не согласен парламентарий Вадим Рабинович уверен, в том, что любая политическая сила, которую возглавит Порошенко, «обречена». По его словам, у действующего президента нет шансов пройти в раду.

Ранее Зеленский в своем видеообращении сравнил Порошенко с жадным туристом в египетском отеле.