Действующий президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос по делу о расстрелах на Майдане. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Незалежной Сергей Горбатюк в эфире телеканала ZIK. Он отметил, что решение о допросе было принято 9 мая.

«Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно уже и закончили допрашивать президента», — уточнил Горюбатюк.

Также сообщается, что Петр Порошенко должен подписать протокол допроса, который прошел в ноябре 2016 года, а также дать дополнительные показания по делу о расстрелах на Майдане. К слову, на допрос, который был запланирован на 7 мая, «шоколадный король» не пришел.