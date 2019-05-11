Стало известно, когда МакSим выйдет из больницы

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) постепенно оправляется от последствий аварии 23 апреля, в которую она попала, торопясь на съемки клипа.

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Представитель певицы Марина Соколова сообщила РИА Новости в пятницу 10 мая, что артистка идет на поправку и оставаться в клинике ей осталось недолго.

«Самочувствие с каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки, думаю, что через неделю-полторы» , — сказала Соколова.

Ранее 5-tv.ru публиковал обращение МакSим из московской клиники — она благодарила всех за поддержку и радовалась, что наконец оказалась дома. Внимание пользователей привлек священник, который находился в кадре с МакSим.