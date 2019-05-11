Адвокат Дональда Трампа решил не ехать на Украину

Бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат Дональда Трампа отменил запланированный ранее визит в Киев, сообщает ТАСС. Джулиани планировал встретиться с Владимиром Зеленским и убедить избранного президента Украины провести расследование, которое «может раскрыть информацию по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа».

Один из этих вопросов якобы относится к расследованию спецпрокурора Мюллера о связях Трампа с Россией. Другой вопрос касался вероятных контактов между сыном вице-президента США Джо Байдена и газовой компании неназванного украинского олигарха.

Теперь Джулиани отменил свой визит на Украину.

«Я не поеду, так как я думаю, что столкнусь (на Украине — Прим. ред.) с группой людей, являющихся врагами президента, а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов» , — пояснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп поручил повысить пошлины на китайские товары на 300 миллиардов долларов.