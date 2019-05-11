В результате ДТП в Петербурге с участием трамвая один человек погиб

В результате жуткого ДТП во Фрунзенском районе Петербурга погиб один человек. Трагедия произошла вечером в субботу, 11 мая, на улице Бухарестской. Пять человек госпитализированы, среди них двое несовершеннолетних.

По предварительной версии, легковой автомобиль и микроавтобус, двигаясь в попутном направлении, столкнулись и на большой скорости влетели в движущийся трамвай. В результате удара оказалась проломлена боковая часть трамвая.

Ранее 5-tv-ru рассказывал, как очевидцы страшного ДТП с микроавтобусом изо всех сил старались быть полезными для пострадавших.