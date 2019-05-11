Водитель легкового автомобиля после ДТП в Петербурге пережил клиническую смерть

В рещультате страшной аварии на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в субботу, 11 мая, ранения получили четыре человека.

Как стало известно 5-tv.ru, двое находятся в тяжелом состоянии. Еще двое в состоянии средней степени тяжести. Водитель легкового автомобиля по предварительным данным пережил клиническую смерть. Медикам удалось его стаблизировать и доставить в больницу.

Региональное ГИБДД проводит проверку по факту произошедшего. Согласно заявлению пресс-службы, водитель автомобиля Chevrolet Aveo в результате «аквапланирования» (попадания колеса в лужу — Прим.ред.) столкнулся с микроавтобусом Iveco, после чего оба вылетели напути, где столкнулись с трамваем.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места ДТП.