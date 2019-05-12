Пассажир самолета снял на видео НЛО в небе над штатом Огайо

Пользователь YouTube опубликовал видео, на котором, по его словам, заметен неопознанный летающий объект. Зафиксировать существование мистического предмета ему удалось прямо из салона самолета — в тот момент, когда он пролетал над американским штатом Огайо.

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На кадрах видно, как в небе с огромной скоростью движется таинственный светящийся объект. Однако поскольку он летит вдали от авиалайнера, по записи нельзя точно распознать, что он из себя представляет.

Очевидец необычного зрелища утверждает, что стал свидетелем НЛО.

«Я случайно запечатлел это торпедообразное НЛО, которое, как вы можете видеть, не имеет крыльев или двигателей», — написал автор публикации.

Однако, по мнению некоторых подписчиков, по небу двигалась ракета, которую пассажир ошибочно принял за доказательство существования инопланетной цивилизации.

«Может быть, это дрон или ракета?» — предположил один из пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель опубликовала видеодоказательство существования НЛО,