«Они всегда рядом»: Катя Лель опубликовала видеодоказательство существования НЛО

Известная российская певица Катя Лель поделилась с подписчиками в Instagram кадрами, на которых, по ее словам, видны два неопознанных летающих объекта.

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Шокирующий ролик звезда эстрады записала вместе с дочерью Эмилией Кузнецовой на балконе своего гостиничного номера в Кисловодске.

«Эми первая заметила на балконе в Кисловодске. Они всегда рядом», — подписала публикацию артистка.

Загадочное видео, на кадрах которого видно, как по небу движутся две таинственные светящиеся точки, вызвало противоречивую реакцию поклонников Лель. Одни фанаты признались, что тоже верят в существование мистической цивилизации.

«Тоже видел такое однажды, жаль камера плохо передает изображение, на самом деле они намного ярче выглядят, если глазами смотреть».

«Были в этом году в Кисловодске, тоже заметили», — написали фолловеры.

Другие осудили певицу за ее веру в сверхъестественное.

«Что вы курите?»

«Катя, это уже смешно. Не летают же они за вами».

«Это китайские фонарики желаний», — отметили пользователи.

Впрочем, это не первый раз, когда Катя Лель уверяет в существовании инопланетян. Как пишет Teleprogramma.pro, ранее звезда утверждала, что в 16 лет побывала на корабле у пришельцев. После этого случая у нее якобы даже выпало несколько зубов, а со временем появился дар читать мысли и сочинять музыку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Кати Лель с блондином-инопланетянином.