Эскорт и интимные услуги: Рассекречено прошлое русской невесты Джонни Деппа

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По словам знакомых девушки, она всегда охотилась на богатых женихов и зарабатывала деньги не самыми традиционными способами.

Фото: Instagram @polinaglen

Поклонники американского актера Джонни Деппа были шокированы, узнав, что новой возлюбленной голливудской кинозвезды стала танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен. Как позже выяснилось, у девушки было довольно сомнительное прошлое.

Однако, как пишут Дни.ру, артиста подкупило то, что при встрече с ним на вечеринке в Лос-Анджелесе Глен его даже якобы не узнала. Она не смотрела ни одного фильма с участием актера, и потому, по словам Деппа, не может испытывать корыстные интересы и охотиться за его состоянием.

Впрочем, знакомые танцовщицы, прославившейся на весь мир, настаивают на обратном. По их словам, девушка всегда мечтала о богатом муже и ради достижения своей цели использовала любые средства. Некоторое время она даже искала жениха на сайте знакомств, занималась эскортом и оказывала интимные услуги за деньги, рассказала Starhit приятельница Полины Олеся Соловьева.

Без внимания новой избранницы Деппа не остался даже тренер по танцам. По словам Соловьевой, девушка всячески стремилась обратить на себя его внимание.

«На тренировках вела себя вульгарно, все время хотела быть поближе к тренеру. Про Полину и ее подругу Аню ходили слухи, что девочки занимаются эскортом», — поделилась Олеся.

Слухи о сомнительном прошлом новой возлюбленной актера дошли и до его американских фанатов.

«Мы отыскали сайты, где висят анкеты Полины. Ночь с ней стоит 30 тысяч рублей. Не верю, что Глен выходит замуж за Джонни», — рассказала Амада Пэтроу.

Впрочем, сам Джонни Депп слухи о своей новой спутнице никак не комментирует. Он уверен, что Полина испытывает к нему искренние чувства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что русская невеста Джонни Деппа вернулась в Петербург.

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