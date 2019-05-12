«Где кудряшки?»: Поклонники с трудом узнали на фото постаревшего Мая Абрикосова

Один из самых знаменитых участников «Дома-2» Май Абрикосов расстроил поклонников, а особенно поклонниц, опубликовав свежее фото в Instagram. Из бывшего секс-символа телешоу, юноши с золотистыми кудрями, Роман Тертишный (настоящее имя закатившейся телезвезды — Прим. ред.) превратился в свои 37 лет в лысеющего мужчину с грустными глазами. Он заметно похудел и утратил свою ставшую некогда визитной карточкой густую шевелюру.

«Май, неужели это вы изменились так?»

«М-да, ну и видок…»

«Романушка, где кудряшки?»

«Роман! Как же мы по вам скучали!!!»

«Возвращайся на проект!»

«Роман, улыбнитесь, май — прекрасен! Май, ты — прекрасен!», — подбадривают Тертишного поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Тертишный, известный как участник «Дома-2» Май Абрикосов и покинувший проект в 2006 году, периодически выступает с критикой разочаровавшего его телешоу. Год назад он решил разоблачить ведущего Рустама Калганова (Солнцева).