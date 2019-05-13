«Полностью погорячился»: Муж Лолиты не справился с задачей для шестиклассников

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55-летняя певица опубликовала видео, на котором ее супруг сдается после попытки сделать за школьницу домашнее задание.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya, © РИА Новости / Антон Белицкий

Эстрадная певица Лолита Милявская высмеяла своего мужа Дмитрия Иванова, который сначала вызвался помочь дочери друзей с домашним заданием, а потом не справился с задачей по математике. Запись этого разговора появилась на странице артистки в Instagram вечером 12 мая.

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На этих кадрах певица заходит в беседку, где уже находятся ее супруг и друзья семьи с дочерью-шестиклассницей. В ходе беседы выясняется, что 44-летний теннисист потерпел фиаско, пытаясь решить уравнение из школьной программы. При этом выясняется, что задание было на болгарском языке.

«Мы такие взрослые! Все с „вышкой“, но решить задачу за шестой класс… И как мы все выросли без интернета и компьютеров?», — написала Лолита под видео.

В комментариях многие подписчики поддержали мужчину и выступили с критикой современного образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестилетний сын Плющенко хочет набить на руке тату.

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