«Полностью погорячился»: Муж Лолиты не справился с задачей для шестиклассников

Эстрадная певица Лолита Милявская высмеяла своего мужа Дмитрия Иванова, который сначала вызвался помочь дочери друзей с домашним заданием, а потом не справился с задачей по математике. Запись этого разговора появилась на странице артистки в Instagram вечером 12 мая.

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На этих кадрах певица заходит в беседку, где уже находятся ее супруг и друзья семьи с дочерью-шестиклассницей. В ходе беседы выясняется, что 44-летний теннисист потерпел фиаско, пытаясь решить уравнение из школьной программы. При этом выясняется, что задание было на болгарском языке.

«Мы такие взрослые! Все с „вышкой“, но решить задачу за шестой класс… И как мы все выросли без интернета и компьютеров?», — написала Лолита под видео.

В комментариях многие подписчики поддержали мужчину и выступили с критикой современного образования.

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