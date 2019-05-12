«Как у папы»: шестилетний сын Плющенко хочет набить на руке тату

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Такое заявление мальчик сделал во время разговора с матерью — Яной Рудковской.

Фото: Instagram @gnomgnomych

Шестилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской — Саша — поделился с родителями планами на свое 18-летие. Мальчик заявил, что обязательно набьет татуировку в виде скорпиона, чтобы быть похожим на отца. Об этом он сказал матери, пока на его руке рисовали изображение полюбившегося мальчику животного.

Instagram @plushenkoofficial

«Серьезное заявление», — ответила ему Рудковская.

Подписчики Плющенко-младшего в Instagram, в свою очередь, поделились своими историями.

«Мой сын в пять лет бредит Светланой Лободой. Говорит, что женится на ней в 18. Ой, что будет что будет», — написал в комментариях один из пользователей.

«Молодец! Все как у папы», — добавил другой.

«Как же мило! Сашенька — чудо!» — не сдержался еще один пользователь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская поделилась рассказом о двух старших сыновьях.

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