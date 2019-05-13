Гороскоп на 13 мая: Тельцы, хватит сорить деньгами!

Весы, если вы одиноки, Вселенная подарит вам встречу с настоящим заклинателем. Некий человек, который мог бы посрамить самого Райана Гослинга. Позвольте себе дерзко флиртовать, как всегда. Вы будете приятно удивлены быстрым накалом страстей. Скорпионы, звезды пока не готовы порадовать вас претворением матримониальных планов в жизнь. Похоже, этот рыцарь на белом коне — эксперт в искусстве призраков. Овны, посвятите все свободное время себе любимым. Процедуры, направленные на ублажение своего тела, могут оказаться полезными в установлении неуловимого баланса ума, тела и души.

Овен — гороскоп на сегодня, 13 мая

Овны, побалуйте себя водными процедурами. Пойдите путем Афродиты. Подойдет ритуальная ванна с солями, эфирными маслами и кристаллами — все, что поможет вам раскрыть ваши чакры и очистить место для хорошего чи. Чтобы подняться в просветлении на одну ступень выше, приготовьте себе чашку мятного или лавандового чая и погрузитесь в созерцание заката. Вы будете удивлены тем, как данное времяпрепровождение поможет вам напитать тело силой, а разум ясностью мышления.

Космический совет: примите ритуальную ванну с солями, эфирными маслами и кристаллами.

Телец — гороскоп на сегодня, 13 мая

Тельцы, хватит сорить деньгами. Начните уже осознанно управлять своими финансовыми потоками. Нет ничего лучше, чем знать, откуда поступают ваши средства и на что они тратятся. Хороший способ оставаться «царем горы» — составить список ваших потребностей и желаний. Прежде чем вложить во что-то деньги подумайте — улучшит ли это качество вашей жизни и принесет ли радость. Для тех, кто наоборот боялся потратить лишнюю копейку на себя, вам тоже нужно сделать первый шаг на пути нового восприятия денег в вашей жизни.

Космический совет: начните осознанно управлять своими финансовыми потоками.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 13 мая

Близнецы, пришло время исполнения желаний. Приготовьтесь к череде чудес, которые вам любезно продемонстрирует Вселенная. Но не будь эгоистом в этом хороводе радости — делитесь положительными эмоциями и фонтаном сказочных сюрпризов. Отдавая — получите во много раз больше. С перевозбуждением справляйтесь при помощи дыхательной гимнастики. Не забывайте возвращаться в исходное состояние. Найдите время для медитации. Побудьте в тишине и одиночестве — это может помочь вам наткнуться на несколько сокровищ.

Космический совет: делитесь положительными эмоциями.

Рак — гороскоп на сегодня, 13 мая

Раки, горькая правда заключается в том, что не все и не всегда хотят быть рядом с вами. Увы, не у всех ваше имя написано на сердце. Отпустите свои нереальные ожидания и посмотрите на людей без напрасных иллюзий. Однако помните, что любовь — это драгоценность. Если невнимательность партнера огорчила вас, расскажите ему об этом, позвольте себе быть уязвимыми в любви — покажите свою боль.

Космический совет: позвольте себе видеть людей такими, какие они есть на самом деле.

Лев — гороскоп на сегодня, 13 мая

Львы, вы уже встали на дорогу, которая принесет много трудностей. Вопрос в том, хватит ли у вас смелости пройти по ней до конца? Проблемы, которые ожидают вас впереди заставят вас хотеть сдаться на полпути. Не отступай ни на что. Продолжайте держать в уме конечную цель всего этого мероприятия. Звезды обещают, что путь, выбранный вами, поможет стать более благополучным.

Космический совет: чтобы идти к своей мечте нужна смелость.

Дева — гороскоп на сегодня, 13 мая

«Мы продолжаем двигаться вперед, открываем новые двери и делаем новые вещи, потому что нам любопытно, а любопытство ведет нас по новым путям». Девы, пусть эти слова Уолта Диснея помогут вам обрести истинное чувство цели, вспомнить, что это за вещь, которую вы очень хотели изучать? Доверьтесь вашему внутреннему компасу, он укажет верное направление. Некоторые представители данного знака Зодиака могут сегодня почувствовать вдохновение. Используйте его для изучения нового языка или усиленной лингвистической практики.

Космический совет: позвольте словам Уолта Диснея помочь найти истинное чувство цели.

Весы — гороскоп сегодня, 13 мая

Весы, если вы одиноки, Вселенная подарит вам встречу с настоящим заклинателем. Некий человек, который мог бы посрамить самого Райана Гослинга. Позвольте себе дерзко флиртовать, как всегда. Вы будете приятно удивлены быстрым накалом страстей. Все что от вас требуется сегодня — убедиться, что никто не вторгся в вашу зону комфорта и не пытается навязать вам свои правила игры.

Космический совет: Вселенная посылает вам настоящего заклинателя.

Скорпион — гороскоп сегодня, 13 мая

Скорпионы, если вы настроены на легкий летний роман — дерзайте. Однако звезды пока не готовы порадовать вас претворением матримониальных планов в жизнь. Похоже, этот рыцарь на белом коне — эксперт в искусстве призраков. Тем, кто «ждет у моря погоды» — хватит лениться, сделайте что-нибудь сами, для того, чтобы ваши глаза опять заискрились радостью любви. Подслушано на космической конференции: небольшая ролевая игра может иметь большое значение.

Космический совет: присмотритесь, похоже, этот рыцарь на белом коне — не тот, за кого себя выдает.

Стрелец — гороскоп сегодня, 13 мая

Что важнее: выиграть спор или добиться цели? Стрельцы, будьте осторожны. Сегодня люди из вашего окружения, вероятно, будут самыми неприятными версиями самих себя. Однако не стоит огорчаться, вы здесь совершенно ни при чем. Не драматизируйте происходящее, позвольте ему пройти, не задевая ваши вибрации. Займите позицию на ступень или две выше того уровня, на котором пребывает ваше окружение.

Космический совет: не вступайте в резонанс с происходящим сегодня, займите позицию стороннего наблюдателя.

Козерог — гороскоп сегодня, 13 мая

Козероги, на ваши границы опять посягают. Еженедельное напоминание: скажите до свидания отравленному ядом общению и «дружбе», основанной на эгоистичном использовании вас и ваших возможностей. Здоровье и хорошее самочувствие будут оставаться приоритетом в ближайшие дни, особенно если вы отдаете должное красоте вашего тела. Помните, речь идет не только о правильном питании и физических нагрузках — полноценный крепкий сон в правильное для организма время не менее важен.

Космический совет: попрощайтесь с отравленным ядом общением и «дружбой», основанной на эгоистичном использовании вас.

Водолей — гороскоп сегодня, 13 мая

Водолеи, не позволяйте сплетням испачкать вас. Это не ваша вина, что сияние и успех, который у вас есть делает других неуверенными. В ближайшие дни многое встанет на свои места и вы поймете, кто ваши друзья, а кого нужно вычеркнуть из вашего круга. Будьте бдительны, не все коллеги к вам хорошо относятся. Звезды против того, чтобы сегодня вы делали что-то, что вам не нравится.

Космический совет: вы поймете, кто ваши друзья, а кого нужно вычеркнуть из вашего круга.

Рыбы — гороскоп сегодня, 13 мая

Рыбы, практикуйте изящное искусство отрешенности. Попробуйте сегодня ответить на один вопрос: «Какой вы — настоящий?» Честный ответ может поколебать фундамент, на котором вы построили свою жизнь. Вселенная советует научиться наблюдать за своим собственным состоянием. Это поможет почувствовать, что несмотря на хаос, вы настроены на истинную цель.

Космический совет: научитесь быть наблюдателем своего собственного состояния.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая.