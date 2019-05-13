Пентагон собирается финансировать биотехнологии на нужды армии США

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено привлечь силы и средства для развития биотехнологии на нужды обороны. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ о госзакупках. В первую очередь DARPA собирается привлекать к работе над биотехнологиями в пользу обороны различные коммерческие, некоммерческие и образовательные организации.

Среди интересов Управления числятся создание «бесшовных гибридных систем», «лечение и профилактика неврологических заболеваний», а также технологии для работы американских солдат в экстремальных условиях. Отдельной строкой указано «повышение результативности работы человека».

Кроме очевидных технологий в пользу оборонной сферы DARPA указывает еще несколько «мирных» направлений: лечение инфекционных заболеваний, биологическая безопасность и стабилизация производства в сельском хозяйстве.

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