Мирон Федоров, более известный как Оксимирон, вызвал на баттл немецкого рэпера Kollegah. Об этом он заявил в своем интервью порталу Hiphop.de, а также выложил фрагмент с вызовом на странице у себя в Instagram.

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Оксимирон не только популярный рэп-исполнитель, но и довольно успешный баттл-рэпер, до поединка с Гнойным (Вячеславом Машновым ) он не знал поражений. Позже он решился на баттл на английском языке с Дизастером, который состоялся в Лос-Анджелесе. Теперь Мирон взялся за немецкий.

В интервью он рассказал, что решил уравнять шансы с Kollegah — тот никогда не баттлил без музыки, а Оксимирон не участвовал в баттлах на немецком языке.

«Я просто считаю, что все интересное в жизни происходит, когда ты делаешь шаг из зоны комфорта. Все просто», — заявил Федоров.

По сообщению портала The Flow, Kollegah известен, в том числе тем, что выступает на публике в образе исламиста-антисемита. Оксимирон подчеркнул, что выбрал его в противники не из-за этого.

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