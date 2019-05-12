Тима Белорусских выпустил клип на песню «Витаминка» в стиле 90-х

Рэп-исполнитель Тима Белорусских представил клип на песню «Витаминка» в стиле 1990-х годов. Авторы ролика включили в него такие неизменные атрибуты того времени как ковер на стене, своеобразные свитера на парнях, яркий макияж у школьниц, первые модели игровых приставок, пейджеры, магнитофонные кассеты, которые перематывают на ручке, цветастые олимпийки и многое другое.

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По сценарию, действие происходит в школе, где главный герой, которого играет сам музыкант, симпатизирует скромной однокласснице, а не моднице, пытающейся вставить палки в колеса в их отношения.

Лишь за сутки клип посмотрели почти полмиллиона человек. Часть поклонников после просмотра видео поностальгировала о прошлом, но нашлись и те, кто остался разочарованным от увиденного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 20-летний рэп-исполнитель из Минска Тима Белорусских представил публике свой первый альбом под названием «Твой первый диск — моя кассета».