51-летняя Ольга Кабо опубликовала фото в купальнике и раскрыла секрет красоты

Актриса театра и кино, а также член Ассоциации каскадеров России Ольга Кабо, которой три месяца назад исполнился 51 год, не постеснялась опубликовать в своем Instagram смелое фото, где она позирует в раздельном купальнике. К началу летнего сезона актриса решила поделиться с подписчицами секретами своей молодости и отличной физической формы.

По словам Ольги, постоянные атрибуты ее профессии — яркие софиты, грим, шпильки и лаки для укладки волос — пагубно влияют на ее внешний вид. Омолаживает организм актриса при помощи биодобавок с коллагеном — это белок, отвечающий за упругость кожи, и витаминами.

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«Уже месяц ежедневно принимаю коллаген, но уже ощущаю, как улучшается цвет лица, ногти и волосы становятся менее ломкими, а кожа, в том числе на теле — более упругой… Поможем организму жить и блистать! Все в наших руках! Главное, не лениться», — советует Ольга Кабо.

Однако не все подписчики поверили, что на снимке актриса в своем истинном виде, без фотошопа и ретуши.

«Время делиться секретами фотошопа».

«Очень красивое фото. А как вы выглядите на самом деле, без ретуши?», — пишут некоторые комментаторы.

Instagram @kabo_olga

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, через несколько лет после развода Ольга Кабо рассказала, почему рассталась с бизнесменом Эдуардом Василишиным.