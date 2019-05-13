51-летняя Ольга Кабо опубликовала фото в купальнике и раскрыла секрет красоты

, 14:05 Фото 479

К началу летнего сезона актриса поделилась с подписчиками секретами своей молодости.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kabo_olga

Актриса театра и кино, а также член Ассоциации каскадеров России Ольга Кабо, которой три месяца назад исполнился 51 год, не постеснялась опубликовать в своем Instagram смелое фото, где она позирует в раздельном купальнике. К началу летнего сезона актриса решила поделиться с подписчицами секретами своей молодости и отличной физической формы.

По словам Ольги, постоянные атрибуты ее профессии — яркие софиты, грим, шпильки и лаки для укладки волос — пагубно влияют на ее внешний вид. Омолаживает организм актриса при помощи биодобавок с коллагеном — это белок, отвечающий за упругость кожи, и витаминами.

Ирина Шейк и Бредли Купер все? Американсий таблоид сообщил о сенсации

«Уже месяц ежедневно принимаю коллаген, но уже ощущаю, как улучшается цвет лица, ногти и волосы становятся менее ломкими, а кожа, в том числе на теле — более упругой… Поможем организму жить и блистать! Все в наших руках! Главное, не лениться», — советует Ольга Кабо.

Однако не все подписчики поверили, что на снимке актриса в своем истинном виде, без фотошопа и ретуши.

«Время делиться секретами фотошопа».

«Очень красивое фото. А как вы выглядите на самом деле, без ретуши?», — пишут некоторые комментаторы.

Instagram @kabo_olga

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, через несколько лет после развода Ольга Кабо рассказала, почему рассталась с бизнесменом Эдуардом Василишиным.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

14:55
Предлагали быть депутатом, стал звездой — Зверев в короне явился в суд
14:49
На границе зазеркалья: победив страх, украинцы вышли на празднование Дня Победы
14:36
В Москве начал работу Совет губернаторов России и Японии
14:29
Терешина назвалась «недоженщиной» и вызвала спор о кормлении грудью
14:17
В Швеции возобновили дело в отношении Ассанжа об изнасилованиях
14:05
51-летняя Ольга Кабо опубликовала фото в купальнике и раскрыла секрет красоты
13:55
Минтруд назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса
13:43
Медики признали бесполезными и опасными процедуры по увеличению полового органа
13:39
Видео: Нетрезвый житель Ставрополья расстрелял односельчан — ранены дети
13:29
Ирина Шейк и Бредли Купер все? Американсий таблоид сообщил о сенсации
13:16
Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май»
13:02
Сергея Зверева, пришедшего в суд в короне, оштрафовали на 15 тысяч рублей
12:55
В СК сообщили об идентификации тел 40 жертв катастрофы в «Шереметьево»
12:50
Как подключить к Xbox и Play Station клавиатуру и мышь — универсальный способ
12:45
Лазарев объяснил, почему снова решил участвовать в Евровидении
12:32
Полицейские задержали ученика в Казани, который пришел в школу с муляжом пистолета
12:22
Официальные символы Петербурга предложили передать в свободное пользование
12:07
Видео: Зверев пришел в Тверской суд в короне и сравнил ее с трусами
11:59
Оксимирон вызвал на баттл немецкого рэпера Kollegah
11:43
В МИД РФ рассказали, когда Помпео встретится с Лавровым, и что они обсудят

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Реклама