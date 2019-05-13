Предлагали быть депутатом, стал звездой — Зверев в короне явился в суд

, 14:55 Эфирная новость 477

Стилист попал на заседание по делу о незаконном одиночном пикете и рассказал некоторые интересные подробности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Такого в Тверском суде Москвы еще не видели. Сегодня подсудимый явился на заседание в короне. Ведь речь об эпатажном стилисте Сергее Звереве. Ему грозит административное наказание за нарушение правил проведения одиночного пикета в защиту озера Байкал, который он устроил в марте 2019 года у стен Кремля.

«В этой короне я был, пикетировал возле Кремля. В ней и пришел сюда. Это мое оружие, моя защита против несправедливости, против коррупции», — объяснил Зверев свой необычный вид.

Терешина назвалась «недоженщиной» и вызвала спор о кормлении грудью

Однако, за несанкционированный экологический протест стилисту теперь грозит наказание — крупный штраф или обязательные работы. И вот, только что суд назначил Звереву штраф в 15 тысяч рублей. Так что убирать улицы или мести дворы стилисту в короне не придется.

В процессе общения с представителями закона, Зверев раскрыл несколько весьма любопытных особенностей о себе. Он рассказал, что ему часто предлагают стать депутатом, а также заявил, что в трудовой книжке у него написано «суперзвезда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Сергей Зверев не расстается со своей короной.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

16:29
«Не люди!»: посетители Дворцового парка в Ленобласти винят в гибели лебедя собак
16:26
Трехмерная косатка «вырвалась на волю» во Владивостоке — видео
16:14
«На выход! На выход все!»: пассажир ценой своей жизни спас других из SSJ-100
16:10
«Бессмертный полк»: история несломленного народа в воспоминаниях героев ВОВ
16:00
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП
15:52
Шнуров назвал сумму, за которую готов выступать после роспуска «Ленинграда»
15:48
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге — фото
15:31
Киевский суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию во время выборов
15:30
Ромео без Джульетты: Самка белого лебедя погибла в Ленинградской области
15:23
Волочкова измерила длину острова, сидя на шпагате в бикини и туфлях на каблуке
15:10
ЦСКА повержен, кубок в Петербурге — Как «Зенит» отметил победу в Чемпионате России
15:06
«Дать по рукам»: Коммунисты хотят наказать «переодевших» памятник Кирову в Петербурге
14:55
Предлагали быть депутатом, стал звездой — Зверев в короне явился в суд
14:49
На границе зазеркалья: победив страх, украинцы вышли на празднование Дня Победы
14:36
В Москве начал работу Совет губернаторов России и Японии
14:29
Терешина назвалась «недоженщиной» и вызвала спор о кормлении грудью
14:17
В Швеции возобновили дело в отношении Ассанжа об изнасилованиях
14:05
51-летняя Ольга Кабо опубликовала фото в купальнике и раскрыла секрет красоты
13:55
Минтруд назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса
13:43
Медики признали бесполезными и опасными процедуры по увеличению полового органа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Реклама