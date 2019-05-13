Такого в Тверском суде Москвы еще не видели. Сегодня подсудимый явился на заседание в короне. Ведь речь об эпатажном стилисте Сергее Звереве. Ему грозит административное наказание за нарушение правил проведения одиночного пикета в защиту озера Байкал, который он устроил в марте 2019 года у стен Кремля.

«В этой короне я был, пикетировал возле Кремля. В ней и пришел сюда. Это мое оружие, моя защита против несправедливости, против коррупции», — объяснил Зверев свой необычный вид.

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Однако, за несанкционированный экологический протест стилисту теперь грозит наказание — крупный штраф или обязательные работы. И вот, только что суд назначил Звереву штраф в 15 тысяч рублей. Так что убирать улицы или мести дворы стилисту в короне не придется.

В процессе общения с представителями закона, Зверев раскрыл несколько весьма любопытных особенностей о себе. Он рассказал, что ему часто предлагают стать депутатом, а также заявил, что в трудовой книжке у него написано «суперзвезда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Сергей Зверев не расстается со своей короной.