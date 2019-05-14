Упс! : Хлои Кардашьян «забыла» надеть блузку

Теледива Хлои Кардашьян поразила поклонников дерзким образом. Фото, на котором женщина «забыла» надеть блузку, появилось на ее странице в Instagram.

В кадре Хлои позирует вместе со своей сестрой Кортни. Женщины расположились на диване на фоне панорамного окна с видом на мегаполис. Кортни Кардашьян в леопардовом платье в кадре прилегла на диван, а сама Хлои сидит на его спинке. На ней черные брюки и пиджак без пуговиц.

«Династия», — коротко подписала снимок женщина.

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Однако поклонников смутил тот факт, что пиджак Кардашьян надела на голое тело — под ним отчетливо виднеется бюст теледивы. Впрочем, пикантная деталь произвела неизгладимое впечатление на мужскую половину подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у самой популярной из сестер Кардашьян — Ким — родился четвертый ребенок.