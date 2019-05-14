Анастасия Макеева снова разделась на поле с тюльпанами

Анастасия Макеева снова порадовала поклонников эротическими снимками. Актриса поделилась на своей странице в Instagram кадрами, на которых она позирует обнаженной посреди поля тюльпанов.

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Макеева опубликовала два снимка — на одном артистка прикрывается огромным букетом цветов, а на другом все пикантные зоны девушки загораживает собака. При этом Анастасия отметила, что кадр с псом она уже выкладывала раньше. Однако в комментариях к прошлой публикации подписчики выразили свое недовольство фотографией — поэтому актриса решила предложить своим поклонникам альтернативу.

«Вот некоторые из вас возмутились. Не понравилась я голая, или собака, или я с собакой — я уже запуталась. Ок! Как вам такой вариант?» — подписала фото Макеева.

На этот раз снимки фоловерам понравились. Многие отметили, что оба варианта им по душе.

«Ой, оба фото прекрасные!»

«Очень оба фото красивые и достойные, не пошлые совершенно!»

«А что тут может не понравиться? Где вы голая? Ничего не понимаю! Хорошие фото!» — высказались юзеры.

При этом Макеева не впервые делится с подписчиками кадрами с этой фотосессии. Как писал ранее 5-tv.ru, Анастасия уже выкладывала снимок, на котором она позирует на фоне поля с тюльпанами абсолютно обнаженной.