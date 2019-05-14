Москва стремится к восстановлению нормального диалога с Киевом, но для этого новому руководству Украины необходимо разрушить возведенные за последние пять лет барьеры. Об этом в интервью «Известиям» заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

По словам дипломата, Россия приняла к сведению результаты прошедших президентских выборов на Украине, теперь новому руководству страны необходимо доказать свою жизнеспособность и эффективность. Для этого ему нужно адекватно оценивать сложившуюся обстановку и первостепенные задачи, поставленные перед Незалежной, а также научиться нести ответственность за свои действия.

Карасин отметил, что Москва хочет наладить отношения с Киевом, но этот процесс двухсторонний.

«Здесь без Киева не обойтись. Однако до сих пор там придерживались принципа „ломать — не строить“ и, не считаясь ни с какими издержками для интересов страны и ее народа, сознательно разрушали все, что еще хоть как-то связывает Украину с Россией. Как будет при Владимире Зеленском, пока сказать сложно», — подчеркнул политик.

Дипломат также добавил, что новому президенту в наследство достался серьезный груз проблем в отношениях с Россией, накопленный Петром Порошенко. Вопрос в том, «намерены ли новые украинские власти принять меры для расчистки русла наших двусторонних отношений от искусственно созданных за последние пять лет барьеров и преград — от всего этого зависит будущее российско-украинского сотрудничества».

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