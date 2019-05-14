Для «Евровидения» в Израиле выдали 2 тысячи разрешений на работу в шаббат

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Финал конкурса пройдет в субботу — день, в течение которого иудеям запрещается работать.

Фото: REUTERS / Ronen Zvulun

Уже во вторник, 14 мая, состоится первый полуфинал главного музыкального состязания — «Евровидения-2019». В этом году конкурс пройдет в Тель-Авиве. О том, как Израиль готовился к мероприятию и с какими сложностями пришлось столкнуться при организации международного состязания, рассказала советник главы Тель-Авива Илана Михаэли.

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Как сообщила женщина, одной из самых больших проблем стала организация безопасности — на границе Израиля и сектора Газа регулярно ведутся боевые действия. Однако сейчас стороны договорились о перемирии. К тому же, на обеспечение дополнительной безопасности в израильской столице на время проведения «Евровидения» пошла десятая часть от 42 миллионов долларов — именно эта сумма в общей сложности была потрачена на организацию конкурса. 

Также в Израиле организаторы «Евровидения» столкнулись с еще одной проблемой — дату проведения финального тура едва не перенесли из-за недовольства местных жителей. Ортодоксальным евреям категорически не понравилось то, что мероприятие назначено на 18 мая, поскольку это суббота — день, в который иудеи ревностно соблюдают шаббат.

Чтобы провести третий этап музыкального состязания в запланированный день, министерству труда Израиля пришлось разработать проект особого разрешения на работу в субботу для порядка двух тысяч человек — столько персонала потребуется для обслуживания мероприятия.

«Было определенное недовольство в связи с проведением в субботу последнего тура „Евровидения“, но поскольку наш мэр Рон Хульдаи всегда говорил, что Тель-Авив — это либеральный, толерантный город, город для всех, мэрия решила конкурс провести», — цитируют «Известия» Илану Михаэли.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, первые традиционные мероприятия в рамках «Евровидения» прошли еще в воскресенье, 12 мая — в Тель-Авиве прошло традиционное дефиле делегатов стран-участниц.

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