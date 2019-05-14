Макеева показала видео из постели с двумя роскошными котами

Фотомодель и актриса Анастасия Макеева выложила в Instagram необычное видео — она рассказала, как в ее постели оказались «двое мужчин». Интриги не получилось, так как было видно ухо одного из этих красавцев — речь шла о котах Макеевой, которые пришли к ней постель.

«Ну что сказать, классическая история. Встала в 5:40, собрала мужа в командировку, муж за порог, я тут же в постели с двумя мужчинами», — рассказывает Макеева, поглаживая породистого кота.

Затем модель пояснила, что у них «вечеринка на четверых» — неподалеку лежали еще две собаки.

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«Красивенные коты, прекрасная хозяйка, доброго утра!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Макеева снова разделась на поле с тюльпанами.