Дочь Винокура развелась с известным продюсером после шести лет брака

33-летняя солистка балетной труппы «Большого» Анастасия Винокур добилась развода с музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым. Пресненский суд Москвы постановил оставить несовершеннолетнего сына с матерью. Об этом 14 мая сообщило агентство «Москва».

«Суд удовлетворил исковое заявление о расторжении брака и определил место жительства ребенка с матерью, а также определил график общения ребенка с отцом», — сказали в пресс-службе суда.

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По информации источника издания, дочь известного юмориста не стала требовать алименты на содержание сына. Ранее она отрицала слухи о проблемах в семье и предстоящем разводе.

Известно, что Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев поженились в 2013 году. Сын Федор появился на свет в декабре 2015 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Александрова растрогала до слез фанатов, показав лица детей.