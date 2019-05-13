«Слезы на глазах»: Марина Александрова растрогала фанатов, показав лица детей

, 21:40 Фото 929

Звезда кино и сериалов разместила на своей странице Instagram снимки с семейной прогулки по Парижу.

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Фото, видео: Instagram @mar_alexandrova

Известная российская актриса Марина Александрова опубликовала в Instagram трогательные фотографии со своими детьми: шестилетним Андреем и трехлетней Катей. Семейные снимки были сделаны во время прогулки по Парижу. На одном одних из них поклонникам удалось хорошо разглядеть фото подросшей девочки, которую заботливая мать долгое время скрывала от подписчиков в социальных сетях.

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При виде малышей Александровой фанаты пришли в восторг: они оставили множество комментариев и теплых пожеланий семье. Однако больше всего их растрогала история, которую артистка рассказала под своей публикацией.

«"Самое лучше на каникулах, что я обнимала тебя всю ночь», — сказала мне дочь. У старшего уже впечатления более прозаические: горячий шоколад, майка победителей ЧМ по футболу, поход на Эйфелеву башню, Croque monsieur(горячий бутерброд с сыром), музей Родена, где можно бегать, и разговоры, викторины, книги», — поделилась звезда.

Прочитав такие откровения, подписчики не смогли сдержать умиления.

«Самое лучшее, что я обнимала тебя всю ночь» — слезы на глазах».

«Детки-конфетки, какие большие уже».

«Дни каникул, проведенные на выезде всей семьей, бесценны для всех! Это позволяет много интересного узнать из жизни друг друга или какие-то черты характера разглядеть… Это шанс стать понятнее друг другу», — выразили мнение комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Александрова рассказала об отношениях с супругом.

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