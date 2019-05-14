Самолет Boeing компании Utair, который в экстренном порядке вернулся во «Внуково» из-за неубранного шасси, успешно сел в аэропорту, сообщает Интерфакс. Посадка прошла благополучно, пострадавших среди экипажа, пассажиров и работников воздушной гавани нет.

Изначально рейс должен был проследовать по маршруту «Москва — Милан», но уже в воздухе командир доложил о технической проблеме — стойки шасси самолета невозможно было убрать. Пилот запросил экстренную посадку самолета, и тогда самолет решили вернуть во «Внуково».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет приземлился на нос без передних шасси в Мьянме.