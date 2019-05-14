Вирусное или нет? Агент Прилучного не смог определиться спал ли актер в чужом авто

Скандал с участием популярного актера Павла Прилучного, якобы переночевавшего в чужой машине, оказался спланированной акцией перед выходом сериала «В клетке», где артист сыграл главную роль. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщила его агент Екатерина Сычева.

«Это Павел, это вирусное видео в преддверии выхода проекта „В клетке“ <…> Я не знала, что будет такая реакция сразу», — заявила Сычева.

Невестка Пугачевой сразила подписчиков нежным снимком

Агент добавила, что все нюансы промо будут разъяснены позже. Ранее в сети появилось видео, на котором девушка с удивлением находит Прилучного в своем автомобиле.

Однако позже Екатерина Сычева прислала официальный комментарий, написав, что Прилучный приносит извинения хозяйке авто и благодарит за недолгий, но здоровый сон. Также помощница Павла рассказала, что артист провел три дня практически без сна в связи с монтажом первых серий проекта «В Клетке».

Создатели кинопроектов нередко прибегают к роликам, стремительно набирающим популярность в социальных сетях. Вирусные видео используют также для продвижения в коммерции.

Ранее 5-tv.ru публиковал вирусный ролик с актером Хоакином Фениксом, который пробуется на роль Джокера.