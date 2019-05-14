Певец Шура (Александр Медведев) гремевший на всю страну хитами «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и «Твори добро» выложил в Instagram архивное фото. На нем Шура запечатлен с длинными волосами во время церемонии вручения «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге. Фото датировано 2000 годом.

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Instagram @shuramedvedev