Певец Шура (Александр Медведев) гремевший на всю страну хитами «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и «Твори добро» выложил в Instagram архивное фото. На нем Шура запечатлен с длинными волосами во время церемонии вручения «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге. Фото датировано 2000 годом.
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Подписчики отреагировали на публикацию неоднозначно. Некоторые умилились молодому Шуре, другие нашли в фотографии необычное сходство.
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«О боже, здесь на Собчак прямо похож»
«Именно такого и помню в году 97»
«Внебрачный сын Анатолия Собчака»
«Я помню вас таким… фанатела!» — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что победивший рак Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру.