Экс-глава района в Подмосковье присвоил имущество на четыре миллиарда рублей

Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань незаконно обогатился, как минимум, на четыре миллиарда рублей. За 17 лет нахождения в должности он успел присвоить свыше 400 объектов.

В списке «нажитого непосильным трудом» — квартиры, земельные участки, база отдыха, элитные автомобили и даже памятники архитектуры. По требованию Генпрокуратуры, все это теперь должно отойти государству.

Александр Постригань был задержан в июне прошлого года прямо в аэропорту «Шереметьево», когда он пытался выехать из страны. На время следствия, по решению суда, экс-чиновник арестован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура запросила для полковника Захарченко 15,5 лет колонии.