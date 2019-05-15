Елизавета Боярская рассказала, как проводит свободное от воспитания детей время

Актриса Елизавета Боярская поделилась с подписчиками в Instagram радостным моментом отдыха. Пять месяцев назад артистка во второй раз стала мамой. По этой причине по-настоящему отдохнуть Боярской удается редко. Однако во всех правилах бывают исключения.

«Море + солнце + дети + Чехов. Перезагрузка. Тот самый идеальный момент, когда старший уже самостоятельный парень, а младший еще много спит», — написала актриса в микроблоге, отметив, что сейчас находится в Турции.

Поклонники Елизаветы Боярской, в свою очередь, искренне за нее порадовались.

«Хорошего вечера и отдыха», — прокомментировал один из них.

«Классно подмечено про „еще“ и „уже“», — добавил другой.

«Прекрасная Лиза! Уважаю и любуюсь!» — не сдержался еще один юзер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младший сын в семье Боярской и Максима Матвеева появился на свет 5 декабря 2018 года. В начале мая артистка показала его фотографию.