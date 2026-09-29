Бывшая жена Виталия Гогунского потребовала увеличить алименты

Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко потребовала увеличить размер алиментов на их дочь до 400 тысяч рублей в месяц. Сейчас актер, известный по роли Кузи в сериале «Универ», выплачивает 50 тысяч рублей. Об этом сообщили корреспонденты 5-tv.ru из зала суда в Москве.

Представитель женщины заявила, что сторона Гогунского не предоставила выписки по его личным банковским счетам. По словам адвоката Анастасии Каширской, в суд были представлены декларации индивидуального предпринимателя и документ о доходах за 2026 год, сформированный через бухгалтерскую программу, а не полученный непосредственно из банка.

«Прогнозы мы не можем давать, потому что на сегодняшний день та сторона скрывает от нас счета, точнее выписки по счетам. Не может объяснить судье, почему они от нас это скрывают. Говорят о том, что они не могут получить. Мы все прекрасно понимаем, что нет никаких проблем пойти и получить выписку по личному счету», — заявила адвокат.

По версии стороны истца, вопросы возникли и к доходам Гогунского через компанию, оформленную на его мать. Каширская утверждает, что организация перечисляет «Кузе» деньги с назначением платежа «за оказание актерских услуг». Представитель бывшей супруги считает, что таким образом может показываться меньший официальный доход. Эти утверждения предстоит оценить суду.

Сторона Гогунского обвинения в сокрытии доходов не признает. Его представитель заявил, что актер предоставил суду имеющиеся документы, а декларация была сформирована через «1С», поскольку официальные выписки могут готовиться несколько дней.

«Пожалуйста, мы не были против. Пусть нас проверяют. Нас и проверяют. Мы все предоставили», — сказал адвокат Гогунского.

В качестве дополнительного аргумента сторона бывшей супруги представила интервью актера, в которых он рассказывал о своих доходах и финансовых возможностях. Представитель Гогунского назвал часть представленных истцом сведений недостоверными и заявил, что фотографии с дорогими покупками и поездками сами по себе не свидетельствуют о наличии скрытых доходов.

Отдельно стороны спорят о размере расходов на ребенка. Бывшая жена Гогунского заявляет, что на содержание дочери необходимо около 500 тысяч рублей в месяц. При этом в сумму требований включены, в частности, расходы на обслуживание кондиционера. Представитель актера поставил под сомнение необходимость таких затрат и сам размер заявленной суммы.

«У меня у самого дети. Не знаю, на какую ногу надо жить, чтобы тратить на ребенка 400 тысяч (рублей) в месяц. У кого из вас есть личный водитель? У меня нет, я на трамвае приехал», — сказал адвокат.

По словам представителя Гогунского, актер продолжает выполнять условия ранее заключенного мирового соглашения и выплачивает установленные 50 тысяч рублей. Он также заявил, что вопрос о размере алиментов должен решаться с учетом реальных возможностей родителей и интересов ребенка.

Суд в ходе заседания запросил дополнительные сведения о доходах Гогунского. Представитель его бывшей супруги заявила, что судья обратил внимание на разницу между заявленным заработком актера и его образом жизни. При этом окончательная оценка этим обстоятельствам будет дана судом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский пытался заключить мировое соглашение со своей бывшей женой. Его представитель заявил, что сторона актера действует законно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.