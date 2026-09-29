Модель Барбара Палвин впервые стала мамой

Первый ребенок родился у 32-летней топ-модели Барбары Палвин и 34-летнего актера Дилана Спроуса. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

У супругов появилась на свет дочь.

Счастливые родители опубликовали домашний кадр. Они позируют в гостиной перед телевизором, где транслировался матч бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» — команды, за которую пара болеет. Оба одеты в футболки этого клуба, а новорожденная на руках у отца — в такой же крошечной футболке.

Девочка появилась на свет еще 7 сентября, когда в США отмечают национальный праздник.

«В этом году мы буквально отметили День труда», — написала Барбара.

Пара познакомилась на светской вечеринке в 2017 году, а через год между ними начались романтические отношения. Сначала влюбленные жили в Нью-Йорке, затем перебрались в Лос-Анджелес. В июне 2023-го они объявили о помолвке. Через месяц состоялась первая свадьба — на родине невесты в Венгрии, а в сентябре — вторая в США.

В мае 2026-го Барбара и Дилан рассказали о скором пополнении. Звезда мировых подиумов и актер комедии «Большой папа» позировали на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Палвин показала округлившийся живот в небесно-голубом платье в пол с перьями на подоле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская певица Леди Гага впервые стала матерью. Официальных заявлений о рождении дочери артистка не делала и не делилась с поклонниками подробностями своего нового статуса. Сейчас она предпочитает держаться вдали от публичной жизни. Источник из близкого окружения певицы рассказал, что она намерена оградить ребенка от внимания общественности. По его словам, материнство открыло в ней более нежную и чувствительную сторону.

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