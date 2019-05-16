Горячо! Серябкина в купальнике, едва прикрывающем грудь, свела юзеров с ума

Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, устроила подписчикам жаркое утро. Она выложила в Instagram фотосессию на берегу — из одежды на ней был только купальник, который едва прикрывал ее грудь.

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Серябкина предложила выбрать подписчикам, какое из пяти фото самое лучшее, но им, похоже, понравились все.

«Все нравится, потому что на всех есть прекрасная ты!»

«Горит сердце»

«Все фотографии — огонь»

«Хорошие формы, сочные»

«Боже, как же она шикарна… Что же ты с нами делаешь», — пишут пораженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Серябкина высказалась о сексе в общественном месте и «голых» фото.