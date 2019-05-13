«Почему нет?» Серябкина высказалась о сексе в общественном месте и «голых» фото

Известная российская певица Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, дала интервью для PEOPLETALK, в котором ответила на самые провокационные вопросы. Поп-звезда рассказала забавные истории из своей жизни и вспомнила курьезные моменты. Не обошлось и без откровений.

Исполнительница призналась, что не имеет ничего против секса в общественных местах, если «это не нарушает комфорт окружающих». По ее мнению, любовь можно выражать любым способом, в том числе, и по Skype.

«А секс по Skype … Почему нет?» — поделилась Серябкина.

Впрочем, девушек, которые любят отправлять своим кавалерам эротичные фотографии без одежды, теледива не понимает. По словам певицы, интернет-пространство слишком не защищено, чтобы быть уверенным в том, что эти снимки скоро не станут достоянием общественности. Поэтому сама светская львица «голые» кадры никому не посылает.

«Так и танцуем до сих пор»: Галкин с Пугачевой отмечают 18 лет со дня знакомства

Что касается личной жизни, то Серябкина не скрывает, что пользуется довольно большой популярностью в социальных сетях. По ее словам, ей часто признаются в любви и пишут множество комплиментов. Однако в душе артистка мечтает, чтобы романтическое свидание ей устроил человек, с которым она будет «на одной волне».

«И у вас обоих классное настроение, вы на одной волне и можете болтать бесконечно. Или, наоборот, молчать. Это неважно. Важно, чтобы было в кайф обоим. И пофиг на место и обстоятельства. Главное — внутренние ощущение», — призналась звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина получила травму на съемках клипа.