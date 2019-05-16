Певица Глюкоза выложила в Instagram видео, на котором она прогуливается по ковровой дорожке на одной из московских выставок. Внимание пользователей приковал наряд Глюкозы — если снизу были довольно строгие черные брюки, то сверху красовалась белая блузка с таким вырезом, что можно было рассмотреть анатомические особенности певицы.

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Подписчики принялись иронизировать и делать смелые предложения.

«Давайте скинемся ей на лифчик! Прям беда какая-то в стране, даже звезды последние сухари доедают. Иногда на лифчик и трусы денег не хватает даже им»

«Чего голая не вышла?»

«Меня интересует, как мужчины боролись с желанием опустить взгляд ниже»

«Что, за необходимость постоянно все оголять на всеобщее обозрение? Больше показать некому, какая клиника, смотреть там не на что, какая-то пошлятина», — негодуют пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Глюкоза в откровенном наряде встала в эротичную позу.