Верховная Рада, наконец-то, назначила дату инаугурацию Владимира Зеленского. Церемония пройдет 20 мая, а не 19-го, как хотел сам избранный президент. Но депутаты напомнили ему, что 19 мая — на Украине День памяти жертв политических репрессий. Поэтому после долгих споров с трибуны и криков с мест, выбрали компромиссный вариант.

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Уже известна реакция на решение Рады самого Зеленского. Он не стал придираться из-за переноса даты на один день, а написал руками своей команды в Facebook — «Наконец-то!».

«Решительный „день Х“ — 20 мая! Депутаты проголосовали за проведение инаугурации президента 20 мая. Уже в понедельник в десять вечера Владимир Зеленский примет присягу перед украинским народом и официально приступит к исполнению обязанностей президента Украины», — написано в обращении.

Эксперты отмечают, что тянуть дальше с назначением дня инаугурации было просто неприлично. Сторонники Зеленского уже пикетируют Раду и угрожают массовыми протестами.

По данным украинских СМИ этой ночью в Днепропетровск вернулся олигарх Игорь Коломойский. Как сообщал 5-tv.ru, его называют спонсором предвыборной кампании Зеленского.