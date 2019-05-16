Украинская рок-звезда Вакарчук объявил об участии в выборах в Верховную Раду

Украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук объявил о начале политической карьеры и намерении участвовать в выборах в Верховную Раду, передает «Интерфакс».

Для этого лидер группы «Океан Эльзы» учредит партию «Голос». По его словам, в украинском парламенте вершится судьба народа. В ближайшее время состоится презентация политической партии Вакарчука. Кто войдет в команду музыканта, пока неизвестно.

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Парламентские выборы на Украине намечены на октябрь 2019 года.

По мнению некоторых наблюдателей, в Верховной раде может произойти «смена состава», во власть направился шоу-бизнес. Определенный тренд задал избранный президент — в прошлом телеведущий и актер Владимир Зеленский.